Швед: Постараюсь стать хорошим примером для украинских футболистов

Марьян Швед прокомментировал свой переход в шотландский Премьершип.

Игрок Карпат Марьян Швед прокомментировал свой трансфер в шотландский Селтик. 21-летний футболист стал первым украинцем, который перешел в клуб из Глазго.

“Я считаю, что это отличный шаг для меня. И я счастлив, что стал первым украинцем в составе Селтика. Здесь повысится уровень конкуренции для меня, что позволит мне совершенствоваться как футболисту и усилить сборную Украины, если тренер вновь меня вызовет.

Я очень рад, что теперь смогу называть Селтик своим домом. Это клуб с огромной историей, и я рад быть его частью, чтобы писать новые главы. Я постараюсь создать хороший имидж как футболиста и как украинца. Постараюсь стать примером для других украинских футболистов и открыть им двери.

Мне написали украинцы из общины в Глазго в социальных сетях. Когда они услышали о возможном переходе, то нашли меня и поддержали, сказали, что будут очень рады моему приезду. Это меня очень удивило и было невероятно приятно“, - сказал Швед.

Также Марьян прокомментировал тот факт, что до конца сезона он на правах аренды продолжит выступление за львовские Карпаты.

“Для Карпат сейчас важный этап в чемпионате Украины, и мне необходимо быть сейчас с ними. Это даже больше нужно мне, ведь мы ведем борьбу, а это позволит мне усилиться как футболисту и приехать в Глазго более подготовленным.

Цвета львовского клуба такие же, как и у Селтика, поэтому мне проще будет чувствовать себя здесь как дома, “своим“ человеком“, - цитирует Марьяна пресс-служба Селтика.

Ранее сообщалось, что лидер Карпат отправился в аренду в аргентинский клуб.