Официально: Швед - игрок Селтика

Молодой украинский вингер Марьян Швед стал игроком шотландского Селтика. Об этом сообщает официальный сайт “кельтов“.

21-летний экс-игрок львовских Карпат подписал с шотландским клубом контракт на 4,5 года.

🆕✍️ #CelticFC have signed Maryan Shved on a four-and-a-half year contract from Karpaty Lviv!



The winger will rejoin the Ukrainian side on loan until the end of the season. 🇺🇦🍀



➡️ https://t.co/xi51jhpInG pic.twitter.com/j1mfgRy1Yd