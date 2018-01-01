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Лидер Карпат переходит в Аргентину

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Ривер Плейт арендовал у львовского клуба Хорхе Карраскаля.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
ФК Карпаты

Колумбийский полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль на правах аренды продолжит выступать за действующего обладателя Кубка Либертадорес Ривер Плейт. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

Срок арендного соглашения будет действителен до 31 декабря 2019 года, а по его истечению аргентинский клуб получит право выкупить игрока.

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За львовские Карпаты Карраскаль отыграл 38 матчей, в которых сумел отметиться шестью голами и пятью ассистами.

Ранее в СМИ сообщалось, что к колумбийцу проявляют интерес донецкий Шахтер и киевское Динамо.

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Теги: Хорхе Карраскаль, Карпаты, Ривер Плейт, аренда, трансферы, футбол
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