Бывшая жена Алиева показала видео, где он ее бьет

Против экс-футболиста возбуждено пять уголовных дел.

Бывшая жена Александра Алиева через суд хочет запретить мужу подходить к ней и детям. Татьяна Алиева заявила, что мужчина бьет ее уже восемь лет, несмотря на то, что пара развелась еще в 2016 году.

“Если я исчезну - это будет дело его рук. Он мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой - и сломал кровать о мою голову“, - утверждает женщина.

В сюжете Татьяна показала видео избиения, а также дала послушать какие угрозы ей шлет экс-супруг. Говорит, Алиев в последний раз ударил еще и 7-летнего сына, а при 10-летней дочери записывал аудио-уведомление:“Запомни, Алина, мамы больше нет“, - сказал экс-футболист, а ныне тренер.

Александр убеждает, что женщина все придумала: “В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой - да, я ее выгнал. То, что я имею жилье - это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети - в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда - пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям“.

По факту насилия и избиения Алиевым своей бывшей жены в настоящее время возбуждено пять уголовных производств. Следствие продолжается, ни одно дело до суда еще не дошло.

Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь.

Ранее Татьяна Алиева написала грубые комментарии в соцсетях, обвинив футболиста в пьянстве.