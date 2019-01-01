Безус забил дебютный гол за Гент и вывел свою команду в финал Кубка Бельгии
Украинский футболист спас Гент от вылета.
В рамках полуфинального матча Кубка Бельгии по футболу Остенде - Гент украинец Роман Безус забил свой первый гол за “буйволов“.
Украинский полузащитник оказался первым на добивании и забил гол головой на 91-й минуте.
Отметим, что по ходу встречи Гент уступал со счетом 2:0, но во второй половине игры сначала отметился Александр Сорлот, а затем и Роман Безус.
Овертайм сильнейшего не выявил - победитель определялся в серии пенальти.
В серии одиннадцатиметровых (4:3) именно Безус нанес решающий удар и подарил своей команде выход в финал.
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