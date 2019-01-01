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Безус забил дебютный гол за Гент и вывел свою команду в финал Кубка Бельгии

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Украинский футболист спас Гент от вылета.

 

Роман Безус
Роман Безус
kaagent.be

В рамках полуфинального матча Кубка Бельгии по футболу Остенде - Гент украинец Роман Безус забил свой первый гол за “буйволов“.

Украинский полузащитник оказался первым на добивании и забил гол головой на 91-й минуте.

 

Отметим, что по ходу встречи Гент уступал со счетом 2:0, но во второй половине игры сначала отметился Александр Сорлот, а затем и Роман Безус.

Овертайм сильнейшего не выявил - победитель определялся в серии пенальти.

В серии одиннадцатиметровых (4:3) именно Безус нанес решающий удар и подарил своей команде выход в финал.

 

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Теги: футбол, Роман Безус, Гент, Кубок Бельгии
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