Гладкий перешел в клуб второго дивизиона Турции

Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с турецким Адана Демиспор .

Украинский форвард Александр Гладкий стал игроком клуба Адана Демиспор, который выступает во второй лиге Турции.

Читай также: Морозюк - о переходе в Ризеспор: Созванивался с Гладким, услышал только хорошее

Турецкий клуб подписал с 31-летним нападающим соглашение на полтора года. Другие детали сделки на данный момент не разглашаются.

До этого Александр Гладкий выступал в турецкой Суперлиге за Ризеспор, за который провел 12 матчей и отметился тремя голами.

Напомним, ранее выступления во второй лиге Турции завершил украинский вратарь Александр Рыбка.