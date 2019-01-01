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Гладкий перешел в клуб второго дивизиона Турции

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Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с турецким Адана Демиспор .
Александр Гладкий
Александр Гладкий
adanademirspor.org.tr

Украинский форвард Александр Гладкий стал игроком клуба Адана Демиспор, который выступает во второй лиге Турции.

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Турецкий клуб подписал с 31-летним нападающим соглашение на полтора года. Другие детали сделки на данный момент не разглашаются.

До этого Александр Гладкий выступал в турецкой Суперлиге за Ризеспор, за который провел 12 матчей и отметился тремя голами.

Напомним, ранее выступления во второй лиге Турции завершил украинский вратарь Александр Рыбка.

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Теги: Александр Гладкий, Адана Демиспор, Ризеспор, чемпионат Турции по футболу, трансферы
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