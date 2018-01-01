Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ФИФА: В 2018 году клубы потратили на трансферы рекордные 7 млрд долларов

Комментариев: 0
Самым дорогим трансфером стал переход Килиана Мбаппе в ПСЖ.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала ежегодный отчет о мировом трансферном рынке за 2018 год.

В прошлом году на покупку новых футболистов клубы потратили рекордных 7,03 млрд долларов, сообщает пресс-служба организации.

Эта сумма на 10% превышает аналогичный показатель за 2017 год - тогда расходы составили 6,37 млрд долларов.

Самым дорогим приобретением стал нападающий Килиан Мбаппе - 180 миллионов евро.

Напомним, француз перешел из Монако в ПСЖ еще в 2017 году на правах аренды, но полноценный переход состоялся лишь летом 2018-го.

Большую часть денег (78%) потратили клубы, представляющие УЕФА. Более 50 млн долларов на трансферы потратил 31 клуб. В общей сложности 3974 клуба совершили трансферы в прошлом году. 

По состоянию на 2019 год уже состоялось несколько громких трансферов.

Леандро Паредес перешел из Зенита в ПСЖ за 52 млн долларов, полузащитник Аякса Френки Де Йонг летом станет игроком Барселоны за 75 миллионов евро, а Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии Кристиана Пулишича за 64 миллиона евро.

Поделись:
Теги: футбол, ФИФА, Килиан Мбаппе
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.fifa.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь