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Экс-голкипер Динамо и Шахтера продолжит карьеру в Азербайджане

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Александр Рыбка нашел себе новый клуб.
Александр Рыбка
Александр Рыбка
sabailfc.az

Украинский голкипер Александр Рыбка подписал контракт с клубом из высшей лиги Азербайджана Сабаилом. Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

31-летний украинец подписал с новой командой соглашение до конца сезона.

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После ухода из киевского Динамо зимой 2017 года Рыбка выступал за турецкие Карабюкспор и Афьонспор.

Напомним, накануне Александр попрощался с клубом второго турецкого дивизиона.

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Теги: Александр Рыбка, Сабаил, чемпионат Азербайджана по футболу, трансферы, футбол
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