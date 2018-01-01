Рыбка покидает Турцию

Украинский вратарь стал свободным агентом.

Экс-игрок Шахтера и Динамо Александр Рыбка покинул расположение турецкого клуба Афьонспор. Футболист выразил благодарность болельщикам и клубу.

Читай также: Морозюк - о переходе в Ризеспор: Созванивался с Гладким, услышал только хорошее

"Хочу сказать огромное спасибо партнерам и всем людям, которые со мной работали и поддерживали меня здесь! Также выражаю благодарность болельщикам! Часть моего сердца навсегда останется с вами", – написал голкипер на своей странице в Instagram.

За клуб второго турецкого дивизиона в текущем сезоне Александр Рыбка провел 15 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Напомним, ранее Турцию покинул украинский форвард Евгений Селезнев.