Рыбка покидает Турцию
Украинский вратарь стал свободным агентом.
Экс-игрок Шахтера и Динамо Александр Рыбка покинул расположение турецкого клуба Афьонспор. Футболист выразил благодарность болельщикам и клубу.
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"Хочу сказать огромное спасибо партнерам и всем людям, которые со мной работали и поддерживали меня здесь! Также выражаю благодарность болельщикам! Часть моего сердца навсегда останется с вами", – написал голкипер на своей странице в Instagram.
За клуб второго турецкого дивизиона в текущем сезоне Александр Рыбка провел 15 матчей, в которых пропустил 25 голов.
Напомним, ранее Турцию покинул украинский форвард Евгений Селезнев.
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