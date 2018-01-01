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Рыбка покидает Турцию

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Украинский вратарь стал свободным агентом.
Александр Рыбка
Александр Рыбка
instagram.com/rybkasasha

Экс-игрок Шахтера и Динамо Александр Рыбка покинул расположение турецкого клуба Афьонспор. Футболист выразил благодарность болельщикам и клубу.

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"Хочу сказать огромное спасибо партнерам и всем людям, которые со мной работали и поддерживали меня здесь! Также выражаю благодарность болельщикам! Часть моего сердца навсегда останется с вами", – написал голкипер на своей странице в Instagram.

За клуб второго турецкого дивизиона в текущем сезоне Александр Рыбка провел 15 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Напомним, ранее Турцию покинул украинский форвард Евгений Селезнев.

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Теги: Александр Рыбка, Афьонспор, Турция, футбол
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