СМИ: Роббен может перейти в японский клуб

Голландцем интересуются сразу несколько команд.

Полузащитник Баварии Арьен Роббен может продолжить карьеру в Японии. Претендентом на 35-летнего голландца считается Такио.

Отмечается, что Арьен и его семья не против того, чтобы несколько лет провести в Японии. Агент уже ведет предварительные переговоры по трансферу голландского футболиста, сообщает японская версия Yahoo.

Кроме того, в хавбеке заинтересованы еще несколько японских клубов, но именно клуб из Токио находится ближе остальных на пути к его подписанию, передает издание Daily Sports Nippon.

Напомним, что в японской лиге уже играют другие звезды - Андрес Иньеста, Лукас Подольски, Давид Вилья и Фернандо Торрес.

Ранее стало известно, что мюнхенская Бавария расстанется с Роббеном по окончании этого сезона.