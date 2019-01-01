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СМИ: Роббен может перейти в японский клуб

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Голландцем интересуются сразу несколько команд.
Арьен Роббен
Арьен Роббен
Getty Images

Полузащитник Баварии Арьен Роббен может продолжить карьеру в Японии. Претендентом на 35-летнего голландца считается Такио.

Отмечается, что Арьен и его семья не против того, чтобы несколько лет провести в Японии. Агент уже ведет предварительные переговоры по трансферу голландского футболиста, сообщает японская версия Yahoo.

Кроме того, в хавбеке заинтересованы еще несколько японских клубов, но именно клуб из Токио находится ближе остальных на пути к его подписанию, передает издание Daily Sports Nippon.

Напомним, что в японской лиге уже играют другие звезды - Андрес Иньеста, Лукас Подольски, Давид Вилья и Фернандо Торрес.

Ранее стало известно, что мюнхенская Бавария расстанется с Роббеном по окончании этого сезона.

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Теги: футбол, Арьен Роббен
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Источник: www.yahoo.co.jp, www.sponichi.co.jp

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