Кевин Макаллистер - игрок Бока Хуниорс
Болельщики забавно отреагировали на новость о трансфере.
Защитник Кевин Макаллистер перешел в Бока Хуниорс, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Имя и фамилия аргентинца - отсылка к популярному американскому фильму 1990-х годов “Один дома“- серии комедий, где ребенка забывают дома. Футболист - полный тезка главного героя фильма, которого сыграл актер Маколей Калкин.
Пользователи Сети не упустили возможности отметить данный факт.
28 января 2019 г.
29 января 2019 г.
Фктболист Макаллистер с 2016-го года выступал за Архентинос Хуниорс, за который провел 32 поединка и забил один гол.
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