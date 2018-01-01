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Кевин Макаллистер - игрок Бока Хуниорс

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Болельщики забавно отреагировали на новость о трансфере.
Кевин Макаллистер (слева)
Кевин Макаллистер (слева)
twitter.com/BocaJrsOficial

Защитник Кевин Макаллистер перешел в Бока Хуниорс, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Имя и фамилия аргентинца - отсылка к популярному американскому фильму 1990-х годов “Один дома“- серии комедий, где ребенка забывают дома. Футболист - полный тезка главного героя фильма, которого сыграл актер Маколей Калкин.

Пользователи Сети не упустили возможности отметить данный факт.

Фктболист Макаллистер с 2016-го года выступал за Архентинос Хуниорс, за который провел 32 поединка и забил один гол. 

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Теги: футбол, Бока Хуниорс
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Источник: twitter.com

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