Кевин Макаллистер - игрок Бока Хуниорс

Болельщики забавно отреагировали на новость о трансфере.

Защитник Кевин Макаллистер перешел в Бока Хуниорс, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Имя и фамилия аргентинца - отсылка к популярному американскому фильму 1990-х годов “Один дома“- серии комедий, где ребенка забывают дома. Футболист - полный тезка главного героя фильма, которого сыграл актер Маколей Калкин.

Пользователи Сети не упустили возможности отметить данный факт.

Фктболист Макаллистер с 2016-го года выступал за Архентинос Хуниорс, за который провел 32 поединка и забил один гол.