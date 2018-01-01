Невероятный гол вингера Алкамаара, который забил прямым ударом с углового
Соперник оказался не готов к такому повороту событий.
В рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар обыграл Херенвен (2:0).
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Второй гол в матче оказался довольно необычным. Полузащитник Алкмара Уссама Идрисси отправил мяч в ворота прямым ударом с углового. Игроки и вратарь Херенвена не ожидали и просто провели мяч взглядом.
So @AZAlkmaar just scored this in the dutch Eredivisie... pic.twitter.com/crOh8X9UKG— Baba Hajro (@HornyHiguain) 27 января 2019 г.
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