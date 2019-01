Невероятный гол вингера Алкамаара, который забил прямым ударом с углового

В рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар обыграл Херенвен (2:0).

Второй гол в матче оказался довольно необычным. Полузащитник Алкмара Уссама Идрисси отправил мяч в ворота прямым ударом с углового. Игроки и вратарь Херенвена не ожидали и просто провели мяч взглядом.

So @AZAlkmaar just scored this in the dutch Eredivisie... pic.twitter.com/crOh8X9UKG