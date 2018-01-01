Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Невероятный гол вингера Алкамаара, который забил прямым ударом с углового

Комментариев: 0
Соперник оказался не готов к такому повороту событий.

В рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар обыграл Херенвен (2:0).

Cмотри также: Эффектный гол из чемпионата Болгарии, забитый с середины поля

Второй гол в матче оказался довольно необычным. Полузащитник Алкмара Уссама Идрисси отправил мяч в ворота прямым ударом с углового. Игроки и вратарь Херенвена не ожидали и просто провели мяч взглядом.

 

Поделись:
Теги: футбол, Алкмаар, гол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twitter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь