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Голкипер Аякса забил гол на последних минутах матча, а потом выиграл серию пенальти

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Юный Дан Райцигер стал настоящим героем команды в матче против НАК Бреда.
Дан Райцигер
Дан Райцигер

Вратарь юношеской команды Аякса Дан Райцигер принес своей команде победу над НАК Бреда в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов (U-19).

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17-летний Райцигер в компенсированное время при счете 0:1 в пользу Бреды отправился в штрафную соперника, где головой замкнул подачу партнера по команде  забил важный гол.

В итоге путевка в четвертьфинал турнира разыгрывалась в серии пенальти. Голкипер Аякса сумел взять один из 11-метровых ударов, тем самым обеспечив своей команде выход в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что полузащитник Аякса Френки Де Йонг не смог перейти в ПСЖ из-за своего пьяного агента, а после этого совершил трансфер в Барселону.

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Теги: Аякс, голкипер, Нидерланды, футбол, видео
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