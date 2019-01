Голкипер Аякса забил гол на последних минутах матча, а потом выиграл серию пенальти

Вратарь юношеской команды Аякса Дан Райцигер принес своей команде победу над НАК Бреда в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов (U-19).

17-летний Райцигер в компенсированное время при счете 0:1 в пользу Бреды отправился в штрафную соперника, где головой замкнул подачу партнера по команде забил важный гол.

В итоге путевка в четвертьфинал турнира разыгрывалась в серии пенальти. Голкипер Аякса сумел взять один из 11-метровых ударов, тем самым обеспечив своей команде выход в следующий раунд.

That moment when your goalkeeper (17) is scoring the 1-1 and stopping a penalty...



✔️Through to the next round 😳#AjaxO19 #nacaja pic.twitter.com/gI7qi6oJRe