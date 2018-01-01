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Андерлехт нацелен на экс-игрока Шахтера

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Бельгийский клуб проявляет интерес к Факундо Феррейре.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
Getty Images

Нападающий Бенфики Факундо Феррейра, ранее выступавший за Шахтер, является одной из трансферных целей Андерлехта. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

По информации источника, бельгийский клуб намерен арендовать форварда, и между сторонами уже начались переговоры.

В текущем сезоне Феррейра провел за Бенфику 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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В 2013-2018 годах аргентинец защищал цвета донецкого Шахтера, за который сыграл 74 матча и забил 46 голов.

Ранее в СМИ сообщалось, что защитником Андерлехта интересуется киевское Динамо.

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Теги: Факундо Феррейра, Бенфика, Андерлехт, Шахтер, трансферы, футбол
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