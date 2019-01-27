Золотая бутса-2019: Мбаппе наступает Месси на пятки в борьбе за трофей

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу.

Форвард Барселоны Лионель Месси возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 18 мячей (*2) – 36 очков

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка

3-4. Мохамед Салах (Ливерпуль): 16 мячей (*2) – 32 очка

3-4. Фабио Квальярелла (Сампдория): 16 мячей (*2) – 32 очка

5. Лилиу (Нымме Калью): 31 мяч (*1) – 31 очко

6-10. Мбайе Диань (Касымпаша): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

6-10. Закария Бегларишвили (Флора): 30 мячей (*1) – 30 очков

6-10. Луис Суарес (Барселона): 15 мячей (*2) – 30 очков

6-10. Паулиньо (Хеккен): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

6-10. Дуван Сапата (Аталанта): 15 мячей (*2) – 30 очков

11. Петрик Хобан (Дундалк): 29 мячей (*1,5) – 29 очков

12-15. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 14 мячей (*2) – 28 очков

12-15. Криштиану Роналду (Ювентус): 14 мячей (*2) – 28 очков

12-15. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 14 мячей (*2) – 28 очков

12-15. Гарри Кейн (Тоттенхэм): 14 мячей (*2) – 28 очков

16-19. Николай Комличенко (Млада): 18 мячей (*1,5) – 27 очков

16-19. Роберт Сков (Копенгаген): 18 мячей (*1,5) – 27 очков

16-19. Роман Дебелко (Левадия): 27 мячей (*1) – 27 очков

16-19. Линус Халлениус (Сундсвалль): 18 мячей (*1,5) – 27 очков

20. Неймар (ПСЖ): 13 мячей (*2) – 26 очков

20. Лука Йович (Айнтрахт): 13 мячей (*2) – 26 очков

20. Кшиштоф Пьятек (Дженоа-Милан): 13 мячей (*2) – 26 очков

20. Николя Пепе (Лилль): 13 мячей (*2) – 26 очков

Отметим, что в рейтинге присутствует украинский нападающий эстонской Левадии Роман Дебелко, но из-за того, что чемпионат Эстонии проходит по системе весна-осень, он не сможет увеличить свой результат.

Напомним, Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах, а в 2018 году выиграл свою 5-ю награду, превзойдя по этому показателю Криштиану Роналду. В сезоне-2012/13 аргентинец установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.