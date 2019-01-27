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Золотая бутса-2019: Мбаппе наступает Месси на пятки в борьбе за трофей

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Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу.
Лионель Месси возглавляет борьбу за Золотую бутсу
Лионель Месси возглавляет борьбу за Золотую бутсу
Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 18 мячей (*2) – 36 очков
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка
3-4. Мохамед Салах (Ливерпуль): 16 мячей (*2) – 32 очка
3-4. Фабио Квальярелла (Сампдория): 16 мячей (*2) – 32 очка
5. Лилиу (Нымме Калью): 31 мяч (*1) – 31 очко
6-10. Мбайе Диань (Касымпаша): 20 мячей (*1,5) – 30 очков
6-10. Закария Бегларишвили (Флора): 30 мячей (*1) – 30 очков
6-10. Луис Суарес (Барселона): 15 мячей (*2) – 30 очков
6-10. Паулиньо (Хеккен): 20 мячей (*1,5) – 30 очков
6-10. Дуван Сапата (Аталанта): 15 мячей (*2) – 30 очков
11. Петрик Хобан (Дундалк): 29 мячей (*1,5) – 29 очков
12-15. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 14 мячей (*2) – 28 очков
12-15. Криштиану Роналду (Ювентус): 14 мячей (*2) – 28 очков
12-15. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 14 мячей (*2) – 28 очков
12-15. Гарри Кейн (Тоттенхэм): 14 мячей (*2) – 28 очков
16-19. Николай Комличенко (Млада): 18 мячей (*1,5) – 27 очков
16-19. Роберт Сков (Копенгаген): 18 мячей (*1,5) – 27 очков
16-19. Роман Дебелко (Левадия): 27 мячей (*1) – 27 очков
16-19. Линус Халлениус (Сундсвалль): 18 мячей (*1,5) – 27 очков
20. Неймар (ПСЖ): 13 мячей (*2) – 26 очков
20. Лука Йович (Айнтрахт): 13 мячей (*2) – 26 очков
20. Кшиштоф Пьятек (Дженоа-Милан): 13 мячей (*2) – 26 очков
20. Николя Пепе (Лилль): 13 мячей (*2) – 26 очков

Отметим, что в рейтинге присутствует украинский нападающий эстонской Левадии Роман Дебелко, но из-за того, что чемпионат Эстонии проходит по системе весна-осень, он не сможет увеличить свой результат.

Напомним, Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах, а в 2018 году выиграл свою 5-ю награду, превзойдя по этому показателю Криштиану Роналду. В сезоне-2012/13 аргентинец установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков). 

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

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Теги: футбол, Золотая бутса, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах
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