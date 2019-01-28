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Милевский: Сейчас в раздевалке даже послать некого

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Артем Милевский поделился эмоциями от возвращения в брестское Динамо.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский прокомментировал свое возвращение в белорусский клуб.

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"Сейчас в раздевалке даже послать некого - так шутим с пацанами - в команде сейчас все звезды. Хорошо, что все ребята простые: начиная с меня, заканчивая Пашей Нехайчиком.

Рад вернуться. Будем готовиться к сезону - время есть", - цитирует Милевского белорусский портал pressball.by.

Напомним, Артем Милевский вернулся в брестское Динамо в свой день рождения, и назвал это "эпичным возвращением".

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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    28.01.2019, 10:10
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