Ушел из жизни известный украинский комментатор
Сергей Дерепа скончался на 64-м году жизни.
26 января ушел из жизни украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа.
Эту информацию подтвердил спортивный журналист Валентин Щербачев на своей странице в Facebook.
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"Сегодня он уже не с нами. Но я хочу запомнить его таким. На него можно было положиться, его знания пригодились не одному юному дарованию нашей журналистики. Сергей Дерепа - вечная память.", - написал Щербачев.
Как сообщают украинские СМИ, причиной смерти украинского комментатора стал оторвавшийся тромб.
Напомним, ранее стало известно, что ушел из жизни экс-чемпион мира по боксу.
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