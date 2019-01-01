Ушел из жизни известный украинский комментатор

Сергей Дерепа скончался на 64-м году жизни.

26 января ушел из жизни украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа.

Эту информацию подтвердил спортивный журналист Валентин Щербачев на своей странице в Facebook.

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"Сегодня он уже не с нами. Но я хочу запомнить его таким. На него можно было положиться, его знания пригодились не одному юному дарованию нашей журналистики. Сергей Дерепа - вечная память.", - написал Щербачев.

Как сообщают украинские СМИ, причиной смерти украинского комментатора стал оторвавшийся тромб.

Напомним, ранее стало известно, что ушел из жизни экс-чемпион мира по боксу.