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Хачериди не захотел переходить в турецкий клуб

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Украинский защитник отказался от аренды в Сивасспор.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
twitter.com/PAOK_FC

Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди не захотел переходить в клуб турецкой Суперлиги Сивасспор на правах аренды. Об этом сообщает портал Sport Arena.

По информации источника, турецкий клуб хотел арендовать украинца на 1,5 года.

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Напомним, что в Сивасспоре уже выступает украинец, экс-игрок Динамо Сергей Рыбалка.

За ПАОК в этом сезоне Хачериди сыграл 10 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле всего 3 раза.

Ранее сообщалось, что греческий клуб выставил игрока на трансфер.

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Теги: Евгений Хачериди, ПАОК, Сивасспор, трансферы, футбол
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