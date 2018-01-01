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Безус: Очень рад присоединиться к Генту

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Новичок Гента поделился эмоциями от своего перехода.
Роман Безус
Роман Безус
kaagent.be

Украинский полузащитник Роман Безус прокомментировал свой переход в бельгийский Гент.

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“Я очень рад оказаться тут. Счастлив, что сделка состоялась, потому что я хотел перейти сюда. Я хочу играть и побеждать с новой командой, мы поборемся за Кубок и попытаемся закрепиться в первой шестерке.

У меня всегда хорошо складывались отношения с болельщиками, и я надеюсь, что смогу стать частью этой большой семьи", - приводит слова Безуса пресс-служба Гента.

Напомним, Роман Безус подписал контракт с Гентом сроком до 2022-го года.

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Теги: Роман Безус, Гент, чемпионат Бельгии по футболу, футбол, трансфер, вне игры
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