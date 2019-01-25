Официально: Безус - игрок Гента
Официальный сайт бельгийского клуба подтвердил трансфер украинца.
Хавбек Роман Безус официально стал игроком Гента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт 28-летнего украинца с бельгийским клубом рассчитан до 2022 года.
Читай также: Яремчук отметился голом, а Пластун заработал красную карточку в матче Кубка Бельгии
Безус стал третьим украинцем в составе Гента. За клуб уже выступают Роман Яремчук и Игорь Пластун.
Ранее игрок защищал цвета Сент-Трюйдена, за который в этом сезоне провел 19 матчей и забил 4 гола.
Напомним, у Романа было несколько вариантов продолжения карьеры в Бельгии, однако украинец выбрал именно Гент.
Полная версия правил