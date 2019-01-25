Официально: Безус - игрок Гента

Официальный сайт бельгийского клуба подтвердил трансфер украинца.

Хавбек Роман Безус официально стал игроком Гента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего украинца с бельгийским клубом рассчитан до 2022 года.

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Безус стал третьим украинцем в составе Гента. За клуб уже выступают Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Ранее игрок защищал цвета Сент-Трюйдена, за который в этом сезоне провел 19 матчей и забил 4 гола.

Напомним, у Романа было несколько вариантов продолжения карьеры в Бельгии, однако украинец выбрал именно Гент.