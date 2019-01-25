Яремчук отметился голом, а Пластун заработал красную карточку в матче Кубка Бельгии
В первом матче Гент сыграл вничью с Остенде.
В рамках 1/2 финала Кубка Бельгии Гент принимал Остенде. Поединок завершился со счетом 2:2.
В стартовом составе хозяев вышли два украинца - защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук.
Яремчук отметился голом на 23-й минуте матча, но уже через пару минут гости сравняли счет. Еще через несколько минут за фол “последней надежды“ поле покинул Пластун, оставив свою команду в меньшинстве.
Это первая встреча между командами, ответный поединок состоится 30 января в Остенде.
Гент - Остенде 2:2
Голы: Яремчук, 24, Бронн, 77 - Де Суттер, 26, Де Бок, 79.
Удаления: Пластун, 28, Ростед, 54 - Нкака, 59, вторая желтая.
Ранее гол Яремчука помог Генту победить Хольштейн.
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