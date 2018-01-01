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Рейтинг IFFHS: Динамо - лучший из украинских клубов, на первом месте Атлетико

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В списке оказалось пять украинских клубов.
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
AS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила мировой рейтинг клубов по итогам 2018 года.

В топ-100 среди украинских команд оказались киевское Динамо и донецкий Шахтер - 37-е и 65-е места соответственно. Третьим украинским клубом стала Заря, она заняла 328-е место, немного дальше расположились Ворскла и Александрия - полтавчане на 354-м месте, а подопечные Владимира Шарана - на 359-м.

Первую строчку рейтинга занял мадридский Атлетико, “матрасники“ в прошлом году выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

За “красно-белыми“ расположился другой столичный клуб Испании - Реал Мадрид, они стали обладателями Лиги чемпионов. На третьей строчке неожиданно расположился австрийский РБ Зальцбург, они дошли до полуфинала ЛЕ. Четвертое и пятое место заняли Барселона и Ювентус.

Первым среди клубов КОНМЕБОЛ (Южная Америка) стал бразильский Палмейрас, занимая 6-е место рейтинга. Лучшим среди африканских команд (КАФ) оказался египетский Аль-Ахли, который занимает 58-ю строчку. Азию (АФК) возглавляет Чонбук Моторс из Южной Кореи, занимая 62 место. Североамериканский список возглавил (КОНКАКАФ) мексиканский клуб Америка, который занял 99-е место.

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Теги: футбол, IFFHS, Динамо, Шахтер, Атлетико
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