Нелепая симуляции из чемпионата Бразилии, которая затмит даже Неймара

Забавная ситуация произошла во время матча чемпионата Рио-де-Жанейро.

Паоло Герреро Getty Images

В Бразилии в рамках чемпионата штата Рио-де-Жанейро (Лига Кариока) состоялся второй тур, в котором встречались Резенди и Фламенго.

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Форвард “стервятников“ Паоло Герреро решил продемонстрировать свои актерские способности и заработать штрафной удар благодаря симуляции, однако с треском провалился.

Герреро упал на газон якобы от удара, однако было четко видно, что никакого контакта не было.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли двойную симуляцию от футболистов Барселоны.