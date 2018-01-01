Безус перейдет в Гент

По информации бельгийских СМИ, украинец сменит клубную прописку.

Полузащитник Сент-Трюйдена Роман Безус договорился об условиях личного контракта с Гентом, срок которого составит 3,5 года. Об этом сообщает портал voetbalbelgie.be.

Финансовые подробности трансфера на данный момент неизвестны.

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Также источник сообщает, что частью сделки может стать трансфер форварда Гента Мамаду Силлы в Сент-Трюйден.

В нынешнем сезоне Безус провел за свой клуб 16 матчей, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.

Ранее в СМИ говорилось, что у украинского полузащитника есть три варианта продолжения карьеры в Бельгии.