Болт завершил карьеру футболиста

Легендарный ямаец так и не смог договориться о контракте.

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт заявил о завершении своей футбольной карьеры.

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“Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось просто быть в команде, это отличается от легкой атлетики, мне было весело заниматься этим“, - цитирует Болта ESPN.

32-летний Болт провел несколько товарищеских матчей за австралийский Сентрал Кост Маринерс, но не смог договориться с клубом о контракте.

Так же игрок мог заключить контракт с Валеттой, но переход в мальтийский клуб сорвался.

До этого восьмикратный олимпийский чемпион тренировался вместе с дортмундской Боруссией и норвежским Стремсгодсетом.