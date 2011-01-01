23 месяца условно и 19 миллионов в качестве штрафа: Суд вынес приговор Роналду
В столице Испании Мадриде состоялось заседание суда по делу о неуплате налогов португальским футболистом Криштиану Роналду во время его выступления в Реале.
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Как сообщает Sport.es, звездный форвард признал себя виновным в совершении четырех налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы, и пошел с правоохранительными органами на сделку. На заседании суда было официально объявлено, что Роналду должен заплатить 18,8 миллионов евро в качестве штрафа.
Также футболист получил 23-месячный тюремный срок, который по испанским законам является условным.
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Отметим, что на суд Роналду прибыл на черном тонированном фургоне в сопровождении своей невесты Джорджины Родригес. После объявления приговора пара спокойно покинула здание суда, оставив без внимания представителей прессы.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду просил суд усилить меры безопасности у здания из-за своей популярности, однако получил отказ.
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