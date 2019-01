В Мексике судья восемь минут смотрел повтор и решил, что гола не было

В матче третьего тура чемпионата Мексики Гвадалахара принимала Толуку. Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Алана Пулидо на 56-й минуте встречи.

В конце поединка гости могли сравнять счет. Во время одной из атак мяч прокатился вдоль линии ворот Гвадалахара, но арбитр решил перестраховаться и воспользоваться VAR. Судья потратил 8 минут на просмотр повтора и совещание с помощниками, решив в итоге, что гола не было.

Wow. Goal or no goal? You make the call.



They decided no goal. After 8 minutes of VAR.

Chivas v Toluca pic.twitter.com/S0M7apjtNT