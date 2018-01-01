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В Мексике судья восемь минут смотрел повтор и решил, что гола не было

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Мяч прокатился вдоль линии ворот, но судья не заметил гола.
Главный тренер Толуки спорит с арбитром по поводу гола
Главный тренер Толуки спорит с арбитром по поводу гола
Getty Images

В матче третьего тура чемпионата Мексики Гвадалахара принимала Толуку. Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Алана Пулидо на 56-й минуте встречи.

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В конце поединка гости могли сравнять счет. Во время одной из атак мяч прокатился вдоль линии ворот Гвадалахара, но арбитр решил перестраховаться и воспользоваться VAR. Судья потратил 8 минут на просмотр повтора и совещание с помощниками, решив в итоге, что гола не было.

Отметим, что после 3-х туров Гвадалахара лидирует в турнирной таблице чемпионата Мексики, а Толука занимает четвертую строчку.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины может пройти с использованием VAR.

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Теги: чемпионат Мексики по футболу, футбол, видео, VAR
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