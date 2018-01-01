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Бельгийский Гент планирует пополнить состав команды очередным украинцем

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В сферу интересов клуба попал полузащитник сборной Украины Роман Безус.
Роман Безус
Роман Безус
instagram.com/romabezus/

Полузащитник бельгийского Сент-Трюйдена Роман Безус в скором времени может сменить клубную прописку.

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По информации Het Nieuwsblad, переговоры с Сент-Трюйденом по поводу трансфера игрока сборной Украины начал вести Гент. Отметим, что в этой команде выступают еще два украинца - Роман Яремчук и Игорь Пластун. 

Отметим, что после 22-х туров Гент занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 34 очка, в то время как Сент-Трюйден располагается на 8-й строчке (33 балла).

Безус отыграл 19 матчей в текущем сезоне, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что у Романа Безуса есть еще три варианта продолжения карьеры в Бельгии.

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Теги: Гент, Роман Безус, Сент-Трюйден, чемпионат Бельгии по футболу, футбол, вне игры, трансфер, слухи
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