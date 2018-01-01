Хачериди выставлен на трансфер

Греческий ПАОК принял решение расстаться с защитником.

Центральный защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди в ближайшее время сменит команду.Об этом сообщает портал sport24.gr.

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Как сообщает источник, руководство ПАОКа приняло решение расстаться с 31-летним защитником, и Хачериди уже занимается поиском нового клуба.

Одной из вероятных причин, по которой греческий клуб хочет прекратить сотрудничество с игроком , является высокая заработная плата игрока, которая составляет около 1,3 миллиона евро.

За ПАОК в этом сезоне украинец провел 10 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Евгений Хачереди может вернуться в стан киевского Динамо.