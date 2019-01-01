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В Боливии упал в пропасть автобус с аргентинскими футболистами

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В результате проишествия погибло четыре футболиста.
Автобус с футболистами упал в пропасть в Боливии
Автобус с футболистами упал в пропасть в Боливии
clarin.com

В Боливии между городами Тариха и Потоси с высоты 150 метров упал автобус с игроками аргентинского клуба Cicles Club Lavalle, сообщает paginasiete.bo.

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В результате инцидента погибли 13 человек, среди которых четыре футболиста. Еще 26 человек получили травмы.

По предварительной информации причиной происшествия стала неисправность тормозов. Подробности аварии выясняются.

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Теги: футбол, вне игры, проишествие
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Источник: paginasiete.bo

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