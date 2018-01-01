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Тренер Бешикташа не хочет, чтобы клуб покупал Коноплянку

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Главный тренер турецкого клуба заявил, что не нуждается в украинском полузащитнике.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
schalke04.de

Наставник турецкого Бешикташа Шенол Гюнеш сообщил, что не заинтересован в трансфере полузащитника Шальке Евгения Коноплянки.

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"В моем распоряжении есть Куарежма и Ленс, я могу работать с ними, так что усиливаться нам не обязательно", - приводит слова Гюнеша турецкий портал sporx.com.

Отметим, что украинский вингер рассматривался в качестве замены Райану Бабелу, который недавно перешел в английский Фулхэм.

Ранее сообщалось, что Бешикташ в ближайшее время объявит о трансфере Евгения Коноплянки. Также отмечалось, что интерес к украинцу проявляет еще один турецкий клуб.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, трансфер, Шенол Гюнеш, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол, вне игры
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