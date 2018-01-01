Мексиканский клуб сообщил, что Месси присоединился к команде

Правда они не сразу уточнили, что аргентинец "присоединился" к команде лишь в соцсетях.

Мексиканский клуб Атлас давно не показывает хороших результатов - в последний раз команда становилась чемпионом страны в 1951 году.

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Однако клуб сумел привлечь к себе внимание благодаря звезде мирового футбола Лионелю Месси, который подписался на аккаунт Атласа в Instagram. Скромный клуб настолько обрадовался этому, что поспешил сообщить своим фанатам, что "Лионель Месси присоединился к клубу".

Big day for @atlasfc. The Mexican club officially welcomed Lionel Messi to the “red-and-black family.”



(Messi followed the club on Instagram) #ligamxeng pic.twitter.com/7sULNbptYR — Tom Marshall (@mexicoworldcup) 18 января 2019 г.

Спустя некоторое время все же появилось уточнение, что Месси "присоединился" к Атласу лишь в соцсетях, а не на самом деле.

Стоит сказать, что Месси все же знаком с клубом - спортивный директор Атласа Рафа Маркес играл с Лео в Барселоне, а тренер Анхель Гильермо Ойос руководил второй командой каталонского клуба в то время, когда там играл аргентинец.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань и Евгений Селезнев подкололи друг друга в соцсетях, а потом к диалогу присоединился Евгениц Коноплянка.