Мексиканский клуб сообщил, что Месси присоединился к команде

Мексиканский клуб Атлас давно не показывает хороших результатов - в последний раз команда становилась чемпионом страны в 1951 году.

Однако клуб сумел привлечь к себе внимание благодаря звезде мирового футбола Лионелю Месси, который подписался на аккаунт Атласа в Instagram. Скромный клуб настолько обрадовался этому, что поспешил сообщить своим фанатам, что "Лионель Месси присоединился к клубу".

Big day for @atlasfc. The Mexican club officially welcomed Lionel Messi to the “red-and-black family.”



(Messi followed the club on Instagram) #ligamxeng pic.twitter.com/7sULNbptYR