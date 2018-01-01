Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мексиканский клуб сообщил, что Месси присоединился к команде

Комментариев: 0
Правда они не сразу уточнили, что аргентинец "присоединился" к команде лишь в соцсетях.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Мексиканский клуб Атлас давно не показывает хороших результатов - в последний раз команда становилась чемпионом страны в 1951 году.

Читай также: Фабрегас и Месси стали акционерами клуба, который принадлежит Пике

Однако клуб сумел привлечь к себе внимание благодаря звезде мирового футбола Лионелю Месси, который подписался на аккаунт Атласа в Instagram. Скромный клуб настолько обрадовался этому, что поспешил сообщить своим фанатам, что "Лионель Месси присоединился к клубу".

Спустя некоторое время все же появилось уточнение, что Месси "присоединился" к Атласу лишь в соцсетях, а не на самом деле.

Стоит сказать, что Месси все же знаком с клубом - спортивный директор Атласа Рафа Маркес играл с Лео в Барселоне, а тренер Анхель Гильермо Ойос руководил второй командой каталонского клуба в то время, когда там играл аргентинец.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань и Евгений Селезнев подкололи друг друга в соцсетях, а потом к диалогу присоединился Евгениц Коноплянка.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Атлас, Мексика, Instagram, прикол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь