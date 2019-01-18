Марадона будет судиться со своей бывшей девушкой

Аргентинец признался, что хотел оторвать ей голову.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал расставание со своей 28-летней девушкой Росией Оливой.

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“Я не тот, кто бьет жену, но я хотел оторвать ей голову. Росио подписывала соглашение о неразглашении. Свой отпуск она проводит за мои деньги.

Я полным был идиотом. Теперь ее нет в моей жизни. Плохо ли она себя вела? С этим разберется мой адвокат.

Дом, который я дарил ее семье, принадлежит мне, я его сохраню. Я не Дед Мороз, чтобы расспрашивать людей об их нуждах. Я, как и другие, работаю, чтобы зарабатывать“, - цитирует Марадону The Sun.

Напомним, ранее сообщалось, что молодая подруга Марадоны выгнала его из дома.