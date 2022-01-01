Матчи ЧМ-2022 могут пройти не только в Катаре

Инфантино допустил, что чемпионат мира по футболу может пройти не в одной стране.

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какие страны могут принять ЧМ-2022.

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“Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут состояться не только в Катаре, который выбран страной-организатором предстоящего мундиаля, но и в близлежащих странах, если количество участников турнира будет увеличено”, - приводит слова Инфантино Goal.com.

Также глава ФИФА добавил, что вопрос об увеличении числа участников мирового первенства в Катаре все еще остается дискуссионным. Он дал понять, что окончательное решение по этому вопросу организация примет позднее.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что ранее Южноамериканская федерация футбола предложила ФИФА проводить ЧМ раз в два года.