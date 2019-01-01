Моуринью назвал лучшую команду, с которой он когда-либо работал

Португальский специалист выбрал лучший клуб из семи, в которых он работал главным тренером.

Португальский специалист Жозе Моуринью, который за свою карьеру возглавлял Бенфику, Униан Лейрию, Порту, Челси, Интер, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, выбрал лучший клуб, с которым он работал.

“Знаете, я должен назвать именно Интер, потому что мы выиграли все. Я объективен и с уважением отношусь к команде, которая выиграла все с первого и до последнего дня.

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Интер выиграл во всех турнирах, а в Лиге чемпионов и вовсе обыграл грандов - Барселону и Баварию. Клуб выиграл Серию А, набрав фантастическое количество очков, и выиграл Кубок Италии“, – приводит слова Моуринью beIN SPORTS.

Напомним, последним местом работы Жозе Моуринью был Манчестер Юнайтед, но 18 декабря 2018 года его уволили с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что португальский специалист ведет переговоры с Реалом о возвращении в команду.