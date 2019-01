В Гане был убил журналист, расследующий коррупцию в Федерации футбола страны

В Гане произошло жестокое убийство журналиста Ахмеда Хуссейна-Суале, который занимался расследованием коррупции в Футбольной ассоциации страны.

Как сообщает BBC, двое неизвестных на мотоциклах расстреляли журналиста, когда он ехал на своем автомобиле с работы домой. Нападавшие разбили стекло автомобиля и выстрелили три раза. От полученных ранений Хуссейн-Суале погиб на месте. Инцидент произошел вечером 16-го января в столице Ганы Аккре.

История конфликта с журналистом началась с лета 2018 года из-за его расследования коррупции в футбольных лигах Ганы, на основании которого компания BBC выпустила фильм о взятках в ганском футболе, и президент футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтаки был обвинен во взяточничестве.

После выхода этого фильма член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг распространил фотографии Хусейна-Суале и призвал расправиться с ним. В то же время правительство страны распустило всю Футбольную ассоциацию, а ФИФА начала собственное расследование.

“Печальные новости, но мы не будем молчать. Покойся с миром, Ахмед“, - гласит сообщение на страничке группы журналистов в Twitter, работавших вместе с погибшим.

Sad news, but we shall not be silenced. Rest in peace, Ahmed. #JournalismIsNotACrime #SayNoToCorruption pic.twitter.com/Gk2Jdgo6Sn