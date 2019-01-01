Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Гане был убил журналист, расследующий коррупцию в Федерации футбола страны

Комментариев: 0
Ганского журналиста расстреляли неизвестные на мотоциклах.
Полиция Ганы на месте происшествия
Полиция Ганы на месте происшествия
Reuters/Francis Kokoroko

В Гане произошло жестокое убийство журналиста Ахмеда Хуссейна-Суале, который занимался расследованием коррупции в Футбольной ассоциации страны.

Читай также: Двух людей обвиняют в покушении на убийство экс-форварда сборной Дании

Как сообщает BBC, двое неизвестных на мотоциклах расстреляли журналиста, когда он ехал на своем автомобиле с работы домой. Нападавшие разбили стекло автомобиля и выстрелили три раза. От полученных ранений Хуссейн-Суале погиб на месте. Инцидент произошел вечером 16-го января в столице Ганы Аккре.

История конфликта с журналистом началась с лета 2018 года из-за его расследования коррупции в футбольных лигах Ганы, на основании которого компания BBC выпустила фильм о взятках в ганском футболе, и президент футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтаки был обвинен во взяточничестве.

Читай также: В Сети появилось видео жестокого избиения девушки на стоянке экс-игроком Астон Виллы

После выхода этого фильма член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг распространил фотографии Хусейна-Суале и призвал расправиться с ним. В то же время правительство страны распустило всю Футбольную ассоциацию, а ФИФА начала собственное расследование.

“Печальные новости, но мы не будем молчать. Покойся с миром, Ахмед“, - гласит сообщение на страничке группы журналистов в Twitter, работавших вместе с погибшим.

Ранее сообщалось, что в Англии вооруженные люди ограбили братьев игроков Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: Гана, футбол, вне игры, журналист, убийство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь