Морозюк - о переходе в Ризеспор: Созванивался с Гладким, услышал только хорошее

Игрок Динамо, находящийся в аренде в Ризеспоре, рассказал о первых днях в новом клубе.

Защитник Ризеспора Николай Морозюк рассказал о том, как решил перейти в турецкий клуб, а также отметил, что в ближайшее время рассчитывает перевезти в Турцию свою семью.

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“Сам трансфер произошел довольно неожиданно, но как только я получил предложение, мне это сразу же стало интересно. У меня есть свои цели, я знаю, в каком положении находится клуб. Я приехал сюда с желанием помочь команде остаться с Суперлиге. Сейчас для меня это главная цель.

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Я еще ничего не видел, был только на базе, но то, что увидел, мне понравилось. Приятные люди, которые очень хорошо меня встретили. Я созванивался с Гладким, он много рассказал о клубе и чемпионате. Разговаривал с другими украинцами, которые выступают в Турции. Услышал только хорошее.

В ближайшее время я займусь поисками жилья и обязательно перевезу сюда свою семью“, - сказал Морозюк во время презентации в Ризеспоре.

Отметим, что Александр Гладкий стал игроком Ризеспора летом 2018 года.

Напомним, 10 января стало известно, что Николай Морозюк перешел из Динамо в Ризеспор на правах аренды.