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Бешикташ в ближайшее время объявит о трансфере Коноплянки - СМИ

Комментариев: 1
По информации СМИ, Бешикташ уже договорился с Шальке по поводу аренды украинского футболиста.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка станет игроком Бешикташа.

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Как сообщает турецкое издание superhaber.tv, в ближайшее время турецкий клуб официально объявит о сделке. На данный момент не известны условия сделки, кроме того, что Коноплянка будет выступать в Турции на правах аренды.

Также сообщается, что Бешикташ может выкупить украинца летом за фиксированную сумму.

Ранее сообщалось, что сделку с Шальке по трансферу Коноплянки пытался совершить другой турецкий клуб - Фенербахче.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, трансфер, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол, аренда
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Комментариев (1)
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Pулевой    15.01.2019, 12:32
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Pулевой
Сейчас турецкое в моде,Томос,теперь Бешикташ...Главное что Нарик одобрил и Томос и Бешикташ. ;-)
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