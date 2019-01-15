Ибрагимович: Роналду говорит о новых вызовах, но переход в Ювентус - вовсе не вызов

Звездный шведский форвард считает, что переезд Роналду в Италию не является серьезным карьерным вызовом для португальца.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович поделился своим мнением о переходе именитого португальского форварда Криштиану Роналду из Реала в Ювентус.

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"Роналду постоянно говорит о новых вызовах. Он назвал переход в Ювентус очередным вызовом, хотя для этой команды являются нормой победы в чемпионате Италии.

Ему нужно было попробовать стать чемпионом с клубом второго дивизиона, приведя его на вершину. А переход в Ювентус - это вообще не вызов", - приводит слова Ибрагимовича AS.

Напомним, о переходе Криштиану Роналду в туринский Ювентус стало известно в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.