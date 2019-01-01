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В Аргентине футболист врезался в машину с беременной женщиной

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Свидетели утверждают, что игрок пытался избавится от банок с алкоголем, которые были в его автомобиле.
Алан Франко (справа)
Алан Франко (справа)
Getty Images

Защитник аргентинского клуба Индепендьенте Алан Франко попал в неприятную ситуацию на дороге, устроив аварию.

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Франко угодил в ДТП в столице Аргентины Буэнос-Айресе, врезавшись в автомобиль, на котором беременная женщина двигалась в сторону больницы. По информации The Star, Франко в тот момент возвращался с вечеринки в честь дня рождения близкого друга.

20-летняя девушка Камила Каррера, которая находится на седьмом месяце беременности, вместе со своим парнем Иваном Луной ехала в больницу, когда в них угодила машина Франко. Камила получила ряд травм, но ее беременности ничего не угрожает.

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Полиция по прибытию на место происшествия провела тесты на опьянение для водителей обоих машин. Свидетели утверждают, что Франко после аварии пытался избавится из банок с алкоголем, которые были в его автомобиле.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Кингсли Коман угодил в серьезную аварию, разбив свой дорогой спорткар.

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Теги: Аргентина, Буэнос-Айрес, футбол, вне игры, Ава Гарднерс, ДТП
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