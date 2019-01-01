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Мейрелеш зажег на португальском ТВ-шоу

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Португальский футболист покорил публику на шоу Lip Sync.
Раул Мейрелеш
Раул Мейрелеш
Daily Express

Экс-футболист Ливерпуля, Челси и Фенербахче Раул Мейрелеш принял участие в пародийном баттле в популярном поругальском телешоу Lip Sync.

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Португалец исполнил танец под композицию певца Антонио Вариачеса. Ради выступления Мейрелеш изменил внешний вид до неузнаваемости, надев яркий и несвойственный наряд.

Шоу выходит в эфир португальского телеканала в прайм-тайм.

 

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Теги: футбол, вне игры, Раул Мейрелеш
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Источник: twitter.com

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