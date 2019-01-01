Мейрелеш зажег на португальском ТВ-шоу
Португальский футболист покорил публику на шоу Lip Sync.
Экс-футболист Ливерпуля, Челси и Фенербахче Раул Мейрелеш принял участие в пародийном баттле в популярном поругальском телешоу Lip Sync.
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Португалец исполнил танец под композицию певца Антонио Вариачеса. Ради выступления Мейрелеш изменил внешний вид до неузнаваемости, надев яркий и несвойственный наряд.
Шоу выходит в эфир португальского телеканала в прайм-тайм.
Raul Meireles is living his best life.pic.twitter.com/RoagvD11UF— Dave Phillips (@lovefutebol) 14 января 2019 г.
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