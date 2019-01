Мейрелеш зажег на португальском ТВ-шоу

Экс-футболист Ливерпуля, Челси и Фенербахче Раул Мейрелеш принял участие в пародийном баттле в популярном поругальском телешоу Lip Sync.

Португалец исполнил танец под композицию певца Антонио Вариачеса. Ради выступления Мейрелеш изменил внешний вид до неузнаваемости, надев яркий и несвойственный наряд.

Шоу выходит в эфир португальского телеканала в прайм-тайм.

Raul Meireles is living his best life.pic.twitter.com/RoagvD11UF