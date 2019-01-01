Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Невероятный промах из чемпионата Португалии, где футболист запорол выход один на один

Комментариев: 0
Нападающий Тонделы испортил восхитительный голевой момент.

Дешпортиву Шавес обыграл Тонделу в матче 17-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:1.

Однако у Тонделы был один шикарный момент, который мог бы перевернуть игру. При счете 1:0 в пользу Дешпортиву форвард Тонделы Кристиан Аранго запорол роскошный голевой момент, не сумев отправить мяч в пустые ворота.

Отметим, что Дешпортиву занимает предпоследнее 17-е место в чемпионате страны, а Тондела находится на 13-й строчке.

Смотрите также, как голкипер забил гол ударом со своей половины поля после ляпа коллеги.

Поделись:
Теги: чемпионат Португалии по футболу, футбол, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь