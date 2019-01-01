Невероятный промах из чемпионата Португалии, где футболист запорол выход один на один

Нападающий Тонделы испортил восхитительный голевой момент.

Дешпортиву Шавес обыграл Тонделу в матче 17-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:1.

Однако у Тонделы был один шикарный момент, который мог бы перевернуть игру. При счете 1:0 в пользу Дешпортиву форвард Тонделы Кристиан Аранго запорол роскошный голевой момент, не сумев отправить мяч в пустые ворота.

Отметим, что Дешпортиву занимает предпоследнее 17-е место в чемпионате страны, а Тондела находится на 13-й строчке.

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