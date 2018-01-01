Турецкий клуб начал переговоры с Шальке по трансферу Коноплянки

Фенербахче рассчитывает подписать контракт с украинским футболистом в ближайшее время.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в скором времени может сменить клубную прописку.

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По информации FotoMac, турецкий Фенербахче инициировал переговоры с гельзенкирхенским клубом по поводу трансфера украинца. Возможную сумму сделки источник пока не сообщает.

Отметим, что в текущем сезоне Коноплянка провел 14 матчей за Шальке, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что наставник Шальке Доменико Тедеско похвалил действия Евгения Коноплянки в товарищеском матче против Генка.