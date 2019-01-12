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Милевский - о контракте с Динамо-Брест: Эпичное возвращение

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Украинский футболист прокомментировал свое возвращение в чемпионат Беларуси.
Артем Милевский
Артем Милевский
dynamo-brest.by

Украинский форвард Артем Милевский прокомментировал свое возвращение в клуб из Беларуси Динамо-Брест.

"Эпичное возвращение в свой день рождения. Это крутая история“, - написал Милевский на своей страничке в Instagram.

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"Хочу сказать спасибо большое всем, кто в этом участвовал: самое главное своему менеджеру Алексу Панкову, который сделал мне подарок на День рождения. Так что, Саша, больше не надо никаких подарков. Спасибо! И мне очень приятно вернуться домой", - цитирует украинца пресс-служба Динамо-Брест.

Напомним, украинец Артем Милевский подписал контракт с брестским Динамо в свой день рождения. Ранее Артем уже защищал цвета беларусского клуба, однако покинул его летом 2018 года. Отмечалось, что футболиста выгнали из команды из-за пьянки в бане.

После этого он выступал в венгерской Кишварде, но расторг контракт ради возвращения в Беларусь.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, контракт, Instagram
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