Милевский - о контракте с Динамо-Брест: Эпичное возвращение

Украинский футболист прокомментировал свое возвращение в чемпионат Беларуси.

Украинский форвард Артем Милевский прокомментировал свое возвращение в клуб из Беларуси Динамо-Брест.

"Эпичное возвращение в свой день рождения. Это крутая история“, - написал Милевский на своей страничке в Instagram.

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"Хочу сказать спасибо большое всем, кто в этом участвовал: самое главное своему менеджеру Алексу Панкову, который сделал мне подарок на День рождения. Так что, Саша, больше не надо никаких подарков. Спасибо! И мне очень приятно вернуться домой", - цитирует украинца пресс-служба Динамо-Брест.

Напомним, украинец Артем Милевский подписал контракт с брестским Динамо в свой день рождения. Ранее Артем уже защищал цвета беларусского клуба, однако покинул его летом 2018 года. Отмечалось, что футболиста выгнали из команды из-за пьянки в бане.

После этого он выступал в венгерской Кишварде, но расторг контракт ради возвращения в Беларусь.