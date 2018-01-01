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Официально: Милевский стал игроком Динамо-Брест в свой день рождения

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В субботу, 12 января, украинскому футболисту исполнилось 34 года.
Артем Милевский вернулся в Динамо-Брест
Артем Милевский вернулся в Динамо-Брест
dynamo-brest.by

Украинский форвард Артем Милевский вновь стал игроком брестского Динамо.

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Как сообщает официальный сайт клуба, украинец подписал контракт, рассчитанный до конца 2020 года. Стоит отметить, что 12 января Милевский празднует день рождения - ему исполнилось 34 года.

Напомним, что в сезонах 2017-2018 Милевский уже выступал за Динамо-Брест, однако неожиданно покинул клуб минувшим летом. Нынешний сезон украинец начал в венгерской Кишварде, однако расторг контракт с клубом ради возвращения в Беларусь.

Ранее сообщалось, что Артема Милевского выгнали из Динамо-Брест за пьянку в бане.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, контракт
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