Официально: Милевский стал игроком Динамо-Брест в свой день рождения
Украинский форвард Артем Милевский вновь стал игроком брестского Динамо.
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Как сообщает официальный сайт клуба, украинец подписал контракт, рассчитанный до конца 2020 года. Стоит отметить, что 12 января Милевский празднует день рождения - ему исполнилось 34 года.
⚡⚡⚡ ОФИЦИАЛЬНО: Артем Милевский вернулся в "Динамо-Брест"!— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 12 января 2019 г.
👉🏻 Подробнее: https://t.co/TVgKRJ4BWe
Добро пожаловать в "Динамо-Брест"! #fcdb1960 pic.twitter.com/sLiSPugisE
Напомним, что в сезонах 2017-2018 Милевский уже выступал за Динамо-Брест, однако неожиданно покинул клуб минувшим летом. Нынешний сезон украинец начал в венгерской Кишварде, однако расторг контракт с клубом ради возвращения в Беларусь.
Ранее сообщалось, что Артема Милевского выгнали из Динамо-Брест за пьянку в бане.
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