Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду, Месси и Модрич попали в команду года по версии УЕФА

Комментариев: 0
Сразу четыре игрока Реала попали в символическую сборную минувшего года.
Лионель Месси попал в символическую сборную УЕФА
Лионель Месси попал в символическую сборную УЕФА
Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную 2018 года.

Читай также: Мбаппе стал лучшим футболистом Франции в 2018 году - France Football

На официальном сайте организации прошло голосование, участие в котором приняли более 1,8 миллионов человек. Футбольные фанаты определили лучших футболистов прошлого года на своих позициях.

Отметим, что в сборную года попали четыре игрока Реала, по два футболиста Челси и Барселоны, а также по одному представителю ПСЖ, Ливерпуля и Ювентуса.

Вашему вниманию символическая сборная 2018 года по версии УЕФА:

Вратарь: Марк-Андре Тер Штеген (Барселона);

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело (все – Реал), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль);

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Н’Голо Канте (Челси), Эден Азар (Челси);

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус).

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси стал игроком года по версии Marca.

Поделись:
Теги: УЕФА, символическая сборная, футбол, Марк-Андре Тер Штеген, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Вирджил ван Дейк, Лука Модрич, Н'Голо Канте, Эден Азар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Барселона, Реал, Ливерпуль, Челси, ПСЖ, Ювентус, вне
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь