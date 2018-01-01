Роналду, Месси и Модрич попали в команду года по версии УЕФА

Сразу четыре игрока Реала попали в символическую сборную минувшего года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную 2018 года.

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На официальном сайте организации прошло голосование, участие в котором приняли более 1,8 миллионов человек. Футбольные фанаты определили лучших футболистов прошлого года на своих позициях.

Отметим, что в сборную года попали четыре игрока Реала, по два футболиста Челси и Барселоны, а также по одному представителю ПСЖ, Ливерпуля и Ювентуса.

Вашему вниманию символическая сборная 2018 года по версии УЕФА:

Вратарь: Марк-Андре Тер Штеген (Барселона);

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело (все – Реал), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль);

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Н’Голо Канте (Челси), Эден Азар (Челси);

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус).

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси стал игроком года по версии Marca.