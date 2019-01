Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом еще на один сезон

Самый возрастной футболист в мире Кадзуйоси Миура продлил контракт с японским клубом Йокогама еще на один сезон.

Читай также: Мбаппе - самый дорогой футболист Европы, Роналду не попал в топ-10

Нападающему в феврале исполнится 52 года, и новый сезон станет 34-м для футболиста на профессиональном уровне. Кадзуйоси начал свою карьеру еще в 1984 году, а в 1994 году Миура подписал контракт с Дженоа, став первым японцем, сыгравшим в Серии А.

King Kazu has that #FridayFeeling - he's just signed another professional contract, aged 51! 😮



👏👏👏 pic.twitter.com/xOPe4Xlkw9