Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом еще на один сезон
51-летний нападающий продолжит выступление на профессиональном уровне.
Самый возрастной футболист в мире Кадзуйоси Миура продлил контракт с японским клубом Йокогама еще на один сезон.
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Нападающему в феврале исполнится 52 года, и новый сезон станет 34-м для футболиста на профессиональном уровне. Кадзуйоси начал свою карьеру еще в 1984 году, а в 1994 году Миура подписал контракт с Дженоа, став первым японцем, сыгравшим в Серии А.
King Kazu has that #FridayFeeling - he's just signed another professional contract, aged 51! 😮— FIFA.com (@FIFAcom) 11 января 2019 г.
👏👏👏 pic.twitter.com/xOPe4Xlkw9
Отметим, что Йокогама выступает во второй по силе лиге Японии.
Ранее сообщалось, что уругвайский футболист по прозвищу “Сумасшедший“ подписал контракт с 28-м клубом в карьере.
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