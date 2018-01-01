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Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом еще на один сезон

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51-летний нападающий продолжит выступление на профессиональном уровне.
Кадзуйоси Миура
Кадзуйоси Миура
Getty Images

Самый возрастной футболист в мире Кадзуйоси Миура продлил контракт с японским клубом Йокогама еще на один сезон.

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Нападающему в феврале исполнится 52 года, и новый сезон станет 34-м для футболиста на профессиональном уровне. Кадзуйоси начал свою карьеру еще в 1984 году, а в 1994 году Миура подписал контракт с Дженоа, став первым японцем, сыгравшим в Серии А.

Отметим, что Йокогама выступает во второй по силе лиге Японии.

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист по прозвищу “Сумасшедший“ подписал контракт с 28-м клубом в карьере.

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Теги: Кадзуйоси Миура, Япония, футбол, контракт
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