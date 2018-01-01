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Переход Милевского в брестское Динамо может сорваться

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Беларусскому клубу из-за нарушений запретили регистрировать новых игроков.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский футболист Артем Милевский может не перейти в Динамо-Брест.

На клуб был наложен бессрочный запрет на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации футбола Беларуси из-за невыполнения решения футбольного арбитража АБФФ.

Напомним, украинец Артем Милевский разорвал контракт с венгерской Кишвардой ради возвращения в Динамо-Брест.

Отметим, что форвард покинул клуб из Беларуси минувшим летом. По словам главного тренера команды, его выгнали из-за пьянки в бане.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, вне игры
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