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Роналду предоставит образец ДНК для расследования дела об изнасиловании

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Португальский футболист будет сотрудничать с полицией Лас-Вегаса.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Daily Express

Полиция Лас-Вегаса запросила у форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду образец его ДНК, сообщает Bleacher Report со ссылкой на TMZ Sports.

Отмечается, что португалец согласился сотрудничать с представителями полиции и передаст свой ДНК, который поможет в расследовании дела.

Напомним, в октябре Американка Кэтрин Майорга рассказала, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в одной из гостиниц Лас-Вегаса в июне 2009 года.

Сам португалец заявил, что девушка всего лишь хочет популярности за его счет.

Ранее сообщалось, что экс-девушка Роналду назвала его психопатом и решила решила помочь Кэтрин Майорге посадить его в тюрьму за изнасилование.
 

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Теги: Криштиану Роналду, вне игры
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Источник: bleacherreport.com

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