Роналду предоставит образец ДНК для расследования дела об изнасиловании
Португальский футболист будет сотрудничать с полицией Лас-Вегаса.
Полиция Лас-Вегаса запросила у форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду образец его ДНК, сообщает Bleacher Report со ссылкой на TMZ Sports.
Отмечается, что португалец согласился сотрудничать с представителями полиции и передаст свой ДНК, который поможет в расследовании дела.
Напомним, в октябре Американка Кэтрин Майорга рассказала, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в одной из гостиниц Лас-Вегаса в июне 2009 года.
Сам португалец заявил, что девушка всего лишь хочет популярности за его счет.
Ранее сообщалось, что экс-девушка Роналду назвала его психопатом и решила решила помочь Кэтрин Майорге посадить его в тюрьму за изнасилование.
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