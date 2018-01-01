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Руководство Генка: Малиновский не покинет клуб в январе

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Технический директор бельгийского клуба опроверг слухи о трансфере украинца.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Технический директор бельгийского Генка Димитри де Конде прокомментировал информацию об уходе из команды украинца Руслана Малиновского.

"Руслан точно никуда не уйдет в январе. Что касается лета, то не знаю, посмотрим, но, в любом случае, со спортивным директором Ромы мы никаких переговоров не вели", - цитирует де Конде Football Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома начала вести переговоры по трансферу Малиновского, а сам украинец уже согласился на переход.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Рома, Генк
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Источник: www.football-italia.net

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